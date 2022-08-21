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Застрелився начальник обласного СБУ

21 августа 2022 | 11:22

За інформацією ЗМІ начальник управління СБУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний здійснив самогубство.


Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію та повідомили подробиці. За попередньою версією полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці. Тіло знайшла дружина. Олександр Наконечний, що про нього відомо: Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року.  До призначення на Кіровоградщину понад десять років працював у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ. Мав звання підполковника.

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