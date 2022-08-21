ТЕМА

В Мелітополі перерізали горлянку російському військовому збоченцові

21 августа 2022 | 22:03

В мережі з'явилось відео, на якому намагаються врятувати життя російському вояці.


Ось як пояснює це відео мер Мелітополя Іван Федоров.: «Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту «підрізано» горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України.



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