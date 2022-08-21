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В Мелітополі перерізали горлянку російському військовому збоченцові
21 августа 2022 | 22:03
В мережі з'явилось відео, на якому намагаються врятувати життя російському вояці.
Ось як пояснює це відео мер Мелітополя Іван Федоров.: «Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту «підрізано» горло. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України.
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