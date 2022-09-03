Евросоюз выделит Украине 5 млрд евро финансовой помощи

Эти средства являются частью обещанного еще в мае пакета в 9 млрд евро. Из-за расхождения во мнениях Брюсселя и Берлина комиссия пока выделила только миллиард евро. Германия настаивает на предоставлении безвозвратных грантов, утверждая, что увеличение долга нанесет еще больший ущерб украинской экономике. Еврокомиссия считает оптимальным вариантом льготные кредиты с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами.

В итоге почти все участники ЕС, кроме Венгрии, согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.