|
Евросоюз выделит Украине 5 млрд евро финансовой помощи
03 сентября 2022 | 10:52
Евросоюз на следующей неделе выделит новый пакет финансирования для Украины объемом 5 млрд евро. Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с планом, деньги помогут Киеву покрыть неотложные расходы, включая заработные платы и льготные выплаты.
Эти средства являются частью обещанного еще в мае пакета в 9 млрд евро. Из-за расхождения во мнениях Брюсселя и Берлина комиссия пока выделила только миллиард евро. Германия настаивает на предоставлении безвозвратных грантов, утверждая, что увеличение долга нанесет еще больший ущерб украинской экономике. Еврокомиссия считает оптимальным вариантом льготные кредиты с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами.
В итоге почти все участники ЕС, кроме Венгрии, согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.
Теперь руководству Евросоюза и странам-участницам необходимо обсудить будущее 3 млрд евро, обещанных весной. Германия по-прежнему настаивает на предоставлении грантов, в то время как большая группа национальных правительств предлагает выдать оставшуюся сумму в качестве кредитов.
Ожидается, что министры финансов ЕС примут решение в рамках встречи на следующей неделе в Праге. Пакет должен быть одобрен государствами-членами и Европейским парламентом.
Страдающей от войны украинской экономике требуется помощь объемом около 5 млрд евро в месяц. В первой половине года ЕС выплатил 1,2 млрд евро в виде экстренного кредита макрофинансовой помощи правительству Украины. С 2014 года блок предоставил стране более 5 млрд евро для поддержки широкой программы реформ в таких областях, как борьба с коррупцией или укрепление верховенства права.
также читайте
[21.08.2022]
[21.08.2022]
|
по теме
Топ-менеджер Лукойлу вистрибнув з вікна
01. 09. 2022 | 10:56
Голова ради директорів російського нафтового гіганту ЛУКОЙЛу Равіль Маганов загинув, випавши з вікна лікарні.
На Херсонщині намітився наступ
29. 08. 2022 | 12:52
Очільники області через Телеграм закликають населення запастися водою й зарядити павербанки.
Нардепу-предателю перерезали горло, жену придушили
29. 08. 2022 | 10:24
Бывший "слуга народа" Алексей Ковалев, который с первых дней оккупации Россией Херсонщины сотрудничал с врагом, был убит в собственном доме в Голой Пристани.
Продажи российского оружия благодаря войне в Украине рухнули в 6 раз
23. 08. 2022 | 14:11
Форум “Армия-2022”, который проходил в Москве с 15 по 21 августа и, по данным минобороны рф, принял делегации из 72 стран, завершился с провальным результатом для российского военно-промышленно комплекса.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»