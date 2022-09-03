ТЕМА

Евросоюз выделит Украине 5 млрд евро финансовой помощи

03 сентября 2022 | 10:52

Евросоюз на следующей неделе выделит новый пакет финансирования для Украины объемом 5 млрд евро. Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с планом, деньги помогут Киеву покрыть неотложные расходы, включая заработные платы и льготные выплаты.


Эти средства являются частью обещанного еще в мае пакета в 9 млрд евро. Из-за расхождения во мнениях Брюсселя и Берлина комиссия пока выделила только миллиард евро. Германия настаивает на предоставлении безвозвратных грантов, утверждая, что увеличение долга нанесет еще больший ущерб украинской экономике. Еврокомиссия считает оптимальным вариантом льготные кредиты с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами.

В итоге почти все участники ЕС, кроме Венгрии, согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

Теперь руководству Евросоюза и странам-участницам необходимо обсудить будущее 3 млрд евро, обещанных весной. Германия по-прежнему настаивает на предоставлении грантов, в то время как большая группа национальных правительств предлагает выдать оставшуюся сумму в качестве кредитов.

Ожидается, что министры финансов ЕС примут решение в рамках встречи на следующей неделе в Праге. Пакет должен быть одобрен государствами-членами и Европейским парламентом.

Страдающей от войны украинской экономике требуется помощь объемом около 5 млрд евро в месяц. В первой половине года ЕС выплатил 1,2 млрд евро в виде экстренного кредита макрофинансовой помощи правительству Украины. С 2014 года блок предоставил стране более 5 млрд евро для поддержки широкой программы реформ в таких областях, как борьба с коррупцией или укрепление верховенства права.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100