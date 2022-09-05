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Теракт против русских в Афганистане
05 сентября 2022 | 10:29
Погибли минимум два дипломата и афганцы из очереди в посольство.
Взрыв в Кабуле прогремел у ворот российского посольства, его устроил террорист-смертник, передают западные агентства. Первое фото с места.
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