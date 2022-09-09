|
Українське видання Playboy закриють
09 сентября 2022 | 06:50
Співвласник видання “Playboy Україна” Олександр Шевченко заявляє, що з січня 2023 року його вирішено закрити. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"З 1.01.2023 "Playboy Україна" припинить своє існування. Рішення центрального офісу. Причину ніхто не пояснив. Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов. Усі фінзобов'язання з нашого боку виконані на 100%", – прокоментував Шевченко.
При цьому він додав, що має "непереборне бажання купити всю компанію Playboy і звільнити все правління", проте для цього "бракує 20 мільйонів доларів".
Водночас, у коментарі виданню "Страна.ua" Шевченко заявив, що пов'язує рішення центрального офісу закрити українську версію журналу саме з випуском номера про війну.
"Думаю, реальна причина закриття "Playboy Україна" – наш неформатний випуск "Playboy війна". Так не можна було робити", – сказав він, наголосивши, що Playboy продовжує працювати в Росії, незважаючи на санкції.
За словами Шевченка, офіційна причина закриття журналу в Україні, яку йому озвучили у центральному офісі – "ми стаємо продуктовою компанією".
"Вони випускатимуть футболки. Вони вже мають магазин. Футболки просто з логотипом Playboy – зайчиком", – зазначив Шевченко.
также читайте
[01.09.2022]
[29.08.2022]
[23.08.2022]
|
по теме
Обвинивших Путина в госизмене депутатов осудят за "дискредитацию" армии
09. 09. 2022 | 10:48
В Санкт-Петербурге семерых депутатов муниципального образования "Смольнинское", которые потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира, вызвали в полицию для составления протоколов о дискредитации армии РФ.
Ірландія оштрафувала Instagram на рекордні $400 млн
06. 09. 2022 | 14:39
Представник компанії Meta, якій належить Instagram, заявив, що соцмережа оскаржить штраф.
Теракт против русских в Афганистане
05. 09. 2022 | 10:29
Погибли минимум два дипломата и афганцы из очереди в посольство.
Кадиров заговорив про "безстрокову й довгу відпустку"
04. 09. 2022 | 09:07
Він вважає, що заслуговує на безстрокову і довгу відпустку та сподівається, що його підтримають і зрозуміють.
Евросоюз выделит Украине 5 млрд евро финансовой помощи
03. 09. 2022 | 10:52
Евросоюз на следующей неделе выделит новый пакет финансирования для Украины объемом 5 млрд евро. Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с планом, деньги помогут Киеву покрыть неотложные расходы, включая заработные платы и льготные выплаты.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»