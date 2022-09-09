Українське видання Playboy закриють

09 сентября 2022 | 06:50

Співвласник видання “Playboy Україна” Олександр Шевченко заявляє, що з січня 2023 року його вирішено закрити. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З 1.01.2023 "Playboy Україна" припинить своє існування. Рішення центрального офісу. Причину ніхто не пояснив. Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов. Усі фінзобов'язання з нашого боку виконані на 100%", – прокоментував Шевченко.

При цьому він додав, що має "непереборне бажання купити всю компанію Playboy і звільнити все правління", проте для цього "бракує 20 мільйонів доларів".

Водночас, у коментарі виданню "Страна.ua" Шевченко заявив, що пов'язує рішення центрального офісу закрити українську версію журналу саме з випуском номера про війну.

"Думаю, реальна причина закриття "Playboy Україна" – наш неформатний випуск "Playboy війна". Так не можна було робити", – сказав він, наголосивши, що Playboy продовжує працювати в Росії, незважаючи на санкції.

За словами Шевченка, офіційна причина закриття журналу в Україні, яку йому озвучили у центральному офісі – "ми стаємо продуктовою компанією".

"Вони випускатимуть футболки. Вони вже мають магазин. Футболки просто з логотипом Playboy – зайчиком", – зазначив Шевченко.