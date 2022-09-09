|
Обвинивших Путина в госизмене депутатов осудят за "дискредитацию" армии
09 сентября 2022 | 10:48
В Санкт-Петербурге семерых депутатов муниципального образования "Смольнинское", которые потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира, вызвали в полицию для составления протоколов о дискредитации армии РФ.
Их вызвали СМС-сообщением поздно вечером, обязав депутатов явиться в отдел полиции к девяти утра. Депутаты 7 сентября отправили обращение в Госдуму с требованием выдвинуть Путину обвинение в госизмене из-за военного вторжения в Украину. Они требуют отстранить президента от должности, поскольку война, по их мнению, наносит вред безопасности России. В тексте обращения депутаты указали, что вторжение вызвало гибель российских военных, нанесло вред экономике и гражданам, вызвало расширение блока НАТО и милитаризацию Украины за счет военной помощи других стран. "Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан", - говорится в документе. Обращение отправили в Совет безопасности РФ и лидерам пяти российских фракций, напоминает Север.Реалии. Сообщает "Утро Февраля"
также читайте
[01.09.2022]
[29.08.2022]
[23.08.2022]
|
по теме
Українське видання Playboy закриють
09. 09. 2022 | 06:50
Співвласник видання “Playboy Україна” Олександр Шевченко заявляє, що з січня 2023 року його вирішено закрити. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Ірландія оштрафувала Instagram на рекордні $400 млн
06. 09. 2022 | 14:39
Представник компанії Meta, якій належить Instagram, заявив, що соцмережа оскаржить штраф.
Теракт против русских в Афганистане
05. 09. 2022 | 10:29
Погибли минимум два дипломата и афганцы из очереди в посольство.
Кадиров заговорив про "безстрокову й довгу відпустку"
04. 09. 2022 | 09:07
Він вважає, що заслуговує на безстрокову і довгу відпустку та сподівається, що його підтримають і зрозуміють.
Евросоюз выделит Украине 5 млрд евро финансовой помощи
03. 09. 2022 | 10:52
Евросоюз на следующей неделе выделит новый пакет финансирования для Украины объемом 5 млрд евро. Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с планом, деньги помогут Киеву покрыть неотложные расходы, включая заработные платы и льготные выплаты.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»