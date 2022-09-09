ТЕМА

Обвинивших Путина в госизмене депутатов осудят за "дискредитацию" армии

09 сентября 2022 | 10:48

В Санкт-Петербурге семерых депутатов муниципального образования "Смольнинское", которые потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира, вызвали в полицию для составления протоколов о дискредитации армии РФ.


Их вызвали СМС-сообщением поздно вечером, обязав депутатов явиться в отдел полиции к девяти утра. Депутаты 7 сентября отправили обращение в Госдуму с требованием выдвинуть Путину обвинение в госизмене из-за военного вторжения в Украину. Они требуют отстранить президента от должности, поскольку война, по их мнению, наносит вред безопасности России. В тексте обращения депутаты указали, что вторжение вызвало гибель российских военных, нанесло вред экономике и гражданам, вызвало расширение блока НАТО и милитаризацию Украины за счет военной помощи других стран. "Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан", - говорится в документе. Обращение отправили в Совет безопасности РФ и лидерам пяти российских фракций, напоминает Север.Реалии. Сообщает "Утро Февраля"

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