Росэкономика стагнирует

10 сентября 2022 | 08:31

Каждая вторая российская компания-экспортер терпит убытки и-за санкций Запада в ответ на вторжение Путина в Украину. Не менее половины отечественных производителей не могут больше продавать за рубеж свою продукцию. Таковы результаты исследования, проведенного Центробанком РФ.

Как следует из источника, 10% экспортеров были вынуждены полностью прекратить поставки на внешний рынок, а еще 35% столкнулись с частичной остановкой экспорта. В целом различного рода проблемы с экспортными поставками испытали почти 60% компаний, отмечает регулятор. Сложнее всего обстоят дела в деревообрабатывающей промышленности, которая с начала лета находится под эмбарго Евросоюза. 52% компаний были вынуждены либо полностью, либо частично остановить экспорт, поскольку столкнулись с отказами контрагентов и не смогли найти альтернативных клиентов. В близком к катастрофическому положении оказались и металлурги: 29% компаний не смогли найти клиентов взамен «отказников», а еще 12% были вынуждены полностью свернуть поставки. Почти столько же — 13% компаний — остановили экспорт в машиностроении, еще 19% растеряли часть покупателей. Не нашли покупателей либо полностью остановили экспорт 30% химических заводов, 18% сельхозпредприятий и столько же производителей продуктов питания. ТГК Утро Февраля



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