|
Шмигаль застеріг від ейфорії
11 сентября 2022 | 10:33
хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною.
Хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною – життям українських захисників та захисниць.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія", пише Укрінформ.
Відтак успіхи ЗСУ не мають вводити суспільство в ейфорію чи ілюзію перемоги, бо захисники кладуть свої життя.
“Ці хороші новини не мають вводити нас в ейфорію, створювати ілюзію, що це перемога, цей контрнаступ звичайно дається доволі великою ціною, найдорожчою ціною - хлопці і дівчата кладуть свої життя, на жаль. Але принаймні це демонструє нашу волю, спроможність і можливості перемогти у цій війні”, – сказав Шмигаль.
также читайте
[10.09.2022]
[09.09.2022]
[05.09.2022]
|
по теме
Колесо огляду, яке помпезно відкривав путін у Москві, одразу ж зламалося
11. 09. 2022 | 12:43
На день міста у Москві відбулося помпезне відкриття колеса огляду за участі диктатора владіміра путіна. Однак потім "щось сталося" і воно зламалося. Вочевидь, тут є якесь прокляття назви російської столиці. Колесо назвали "Сонце Москви". Мабуть, на честь давно затонулого крейсера. Источник статьи: Колесо огляду, яке помпезно відкривав путін у Москві, одразу ж зламалося
В NASA озвучили стоимость скафандров для высадки на Луну
11. 09. 2022 | 12:41
Как известно, миссия Artemis III запланирована на 2025 год. На космическом корабле Орион люди высадятся на Луну впервые с 1972 года.
Рашисты рвут когти с Луганщины
11. 09. 2022 | 12:34
В поселке Белокуракино в Луганской области оккупанты сняли все свои блокпосты и бегут в направлении Лозно-Александровки, то есть границы с РФ. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Телеграм-канал "Луганщина оперативная" 10 сентября.
Олег Бахматюк - все?
11. 09. 2022 | 10:45
Государственный Укрэксимбанк подал заявление о банкротстве компании Олега Бахматюка.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»