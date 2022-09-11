ТЕМА

Шмигаль застеріг від ейфорії

11 сентября 2022 | 10:33

хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною.


Хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною – життям українських захисників та захисниць.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія", пише Укрінформ.

Відтак успіхи ЗСУ не мають вводити суспільство в ейфорію чи ілюзію перемоги, бо захисники кладуть свої життя.

“Ці хороші новини не мають вводити нас в ейфорію, створювати ілюзію, що це перемога, цей контрнаступ звичайно дається доволі великою ціною, найдорожчою ціною - хлопці і дівчата кладуть свої життя, на жаль. Але принаймні це демонструє нашу волю, спроможність і можливості перемогти у цій війні”, – сказав Шмигаль.



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