Олег Бахматюк - все?

11 сентября 2022 | 10:45

Государственный Укрэксимбанк подал заявление о банкротстве компании Олега Бахматюка.

Государственный “Укрэксимбанк” подал в суд заявление об открытии производства по делу о банкротстве ООО “Сельскохозяйственное предприятие “Нива”, связанного с Олегом Бахматюком. Хозяйственный суд Ровенской области принял 12 июля и принял заявление госбанка к рассмотрению, сообщает Finbalance.

Госбанк просит суд признать его кредиторские требования к предприятию на 5,08 млрд грн (из которых 3,96 млрд грн — четвертая очередь, а 1,12 млрд грн — шестая очередь).

Согласно судебным материалам, должниками по соответствующим кредитным договорам являются в том числе ЧАО “Райз-Максимко” и ЧАО “Компания “Райз”.

В июне Северный апелляционный хозсуд в рамках дела о банкротстве ЧАО “Райз-Максимко” подтвердил требования кредиторов к компании на общую сумму почти 30 млрд грн, в том числе:

компании “Дойче Трасти Кампани Лимитед” — на 18,75 млрд грн (4 очередь);

“Укрэксимбанка” — на 3,1 млрд грн (обеспеченные залогом);

“Сбербанка” — на 1,75 млрд грн (из которых 1,5 млрд грн — обеспечены залогом);

“СП Кэпитал Менеджмент, ЛЛС” (США) — 2,06 млрд грн (4 очередь);

Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов — 1,67 млрд грн (4 очередь);

“Альфа-Банка” — 156,7 млн ​​грн (4 очередь);

Avonex Limited — 299 млн грн (4 очередь);

ООО “Финансовая компания “Фингарант” — 334 млн грн (из них 318,5 млн грн — 4 очередь);

ООО “Финансовая компания “Монополиум финансы” — 276,1 млн грн (4 очередь);

ООО “Сельскохозяйственное предприятие “Нива” — 611,3 млн грн (4 очередь).

В госреестре конечным бенефициаром ООО “Сельскохозяйственное предприятие “Нива” до января 2020 года был указан Олег Бахматюк. В настоящее время владельцами компании указано 10 юрлиц, в том числе “Управленческое общество “УЛФ” Бахматюка.

В прошлом году “Укрэксимбанк” и “Ощадбанк” выставляли на продажу права кредитного требования к группе “Райз” (на сумму соответственно 3,63 млрд грн и 4,35 млрд грн), но тогда покупателей не нашлось (стартовая цена на лоты соответствовала оценке госбанков по суммы задолженности).