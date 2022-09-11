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Олег Бахматюк - все?
11 сентября 2022 | 10:45
Государственный Укрэксимбанк подал заявление о банкротстве компании Олега Бахматюка.
Государственный “Укрэксимбанк” подал в суд заявление об открытии производства по делу о банкротстве ООО “Сельскохозяйственное предприятие “Нива”, связанного с Олегом Бахматюком. Хозяйственный суд Ровенской области принял 12 июля и принял заявление госбанка к рассмотрению, сообщает Finbalance.
Госбанк просит суд признать его кредиторские требования к предприятию на 5,08 млрд грн (из которых 3,96 млрд грн — четвертая очередь, а 1,12 млрд грн — шестая очередь).
Согласно судебным материалам, должниками по соответствующим кредитным договорам являются в том числе ЧАО “Райз-Максимко” и ЧАО “Компания “Райз”.
В июне Северный апелляционный хозсуд в рамках дела о банкротстве ЧАО “Райз-Максимко” подтвердил требования кредиторов к компании на общую сумму почти 30 млрд грн, в том числе:
В госреестре конечным бенефициаром ООО “Сельскохозяйственное предприятие “Нива” до января 2020 года был указан Олег Бахматюк. В настоящее время владельцами компании указано 10 юрлиц, в том числе “Управленческое общество “УЛФ” Бахматюка.
В прошлом году “Укрэксимбанк” и “Ощадбанк” выставляли на продажу права кредитного требования к группе “Райз” (на сумму соответственно 3,63 млрд грн и 4,35 млрд грн), но тогда покупателей не нашлось (стартовая цена на лоты соответствовала оценке госбанков по суммы задолженности).
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