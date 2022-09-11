Рашисты рвут когти с Луганщины

11 сентября 2022 | 12:34

В поселке Белокуракино в Луганской области оккупанты сняли все свои блокпосты и бегут в направлении Лозно-Александровки, то есть границы с РФ. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Телеграм-канал "Луганщина оперативная" 10 сентября.

"В Белокуракино все блокпосты рашистов сняты, они бегут, – говорится в сообщении, – Отвлекли внимание местных жителей праздником в честь дня поселка". Уточняется, что из Белокуракино в направлении поселка Лозно-Александровка, то есть в направлении границы Украины с россией, двинулась рашистская колонна из восьми грузовиков с боекомплектом



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