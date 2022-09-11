В NASA озвучили стоимость скафандров для высадки на Луну

11 сентября 2022 | 12:41

Как известно, миссия Artemis III запланирована на 2025 год. На космическом корабле Орион люди высадятся на Луну впервые с 1972 года.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выбрало Axiom Space для доставки системы лунохода для миссии Artemis III, которая впервые за более чем 50 лет высадит американцев на поверхность спутника Земли.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает подготовку к третьей фазе проекта Artemis. Это несмотря на то, что первый проект, в рамках которого капсула Орион должна облететь Луну, еще не стартовал, сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что для высадки космонавтов на Луне агентство планирует потратить 228,5 миллиона долларов на закупку скафандров. В качестве поставщика выбрана компания Axiom Space.

«Для будущих астронавтов придумают дизайн, проведут разработку, квалификацию, сертификацию самих скафандров и вспомогательного оборудования», — говорится в сообщении.