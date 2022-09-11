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Колесо огляду, яке помпезно відкривав путін у Москві, одразу ж зламалося
11 сентября 2022 | 12:43
На день міста у Москві відбулося помпезне відкриття колеса огляду за участі диктатора владіміра путіна. Однак потім "щось сталося" і воно зламалося. Вочевидь, тут є якесь прокляття назви російської столиці. Колесо назвали "Сонце Москви". Мабуть, на честь давно затонулого крейсера. Источник статьи: Колесо огляду, яке помпезно відкривав путін у Москві, одразу ж зламалося
З колесом "щось сталося"
Поки окупаційні війська зазнають поразок на різних напрямках фронту в Україні, у Москві вирішили вдати, що "все добре" і помпезно відсвяткувати день міста. Серед заходів було відкриття того самого колеса огляду. Росіяни настільки хотіли додати помпезності, що побудували велетенське колесо неподалік житлових будинків. Це нікого там не хвилює, усі зациклені на тому, що "Сонце Москви" – найбільше оглядове колесо в Європі.
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