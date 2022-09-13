Блинкен: Украина еще не начинала

Народний депутат Микола Катеринчук цілує руку лідеру БЮТ Юлії Тимошенко під час пленарного засідання парламенту в Києві у вівторок, 19 грудня 2006 р. В ході засідання Верховна Рада України прийняла закон "Про Державний бюджет України на 2007 рік" в редакції, прийнятій 6 грудня, врахувавши пропозиції профільного комітету. За ухвалення закону в цілому проголосували 245 народних депутатів з 438 зареєстрованих в сесійному залі. Фото Олександра Косарева

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