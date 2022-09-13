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Маск таки купит Твиттер
13 сентября 2022 | 20:24
Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Илону Маску.
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Колесо огляду, яке помпезно відкривав путін у Москві, одразу ж зламалося
11. 09. 2022 | 12:43
На день міста у Москві відбулося помпезне відкриття колеса огляду за участі диктатора владіміра путіна. Однак потім "щось сталося" і воно зламалося. Вочевидь, тут є якесь прокляття назви російської столиці. Колесо назвали "Сонце Москви". Мабуть, на честь давно затонулого крейсера. Источник статьи: Колесо огляду, яке помпезно відкривав путін у Москві, одразу ж зламалося
В NASA озвучили стоимость скафандров для высадки на Луну
11. 09. 2022 | 12:41
Как известно, миссия Artemis III запланирована на 2025 год. На космическом корабле Орион люди высадятся на Луну впервые с 1972 года.
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11. 09. 2022 | 12:34
В поселке Белокуракино в Луганской области оккупанты сняли все свои блокпосты и бегут в направлении Лозно-Александровки, то есть границы с РФ. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Телеграм-канал "Луганщина оперативная" 10 сентября.
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