Отдыхать русским в Турции стало неудобно

14 сентября 2022 | 17:41

Турция ограничила прием карт «Мир» после претензий США.

Банки и отели в Турции начали отказываться от приема платежных карт «Мир» после того, как Минфин США предупредил власти страны о недопустимости нарушения санкций против России, пишет The Moscow Times. Как сообщает Tourdom, проблемы с платежами через «Мир» возникли по меньшей мере в трех крупных гостиничных цепочках: Crystal Hotels, Nirvana Hotel и Titanic. Представители отелей сообщили, что распоряжение по «Миру» пришло от топ-менеджмента, который в свою очередь ссылается на официальное решение ЦБ Турции. Перестали проводить платежи с использованием карт «Мир» Ziraat Bankasi, Is Bank, Credit Europe Bank, VakifBank. Туристы тем временем также жалуются на сложности со снятием наличных и оплатой через терминалы. Проблемы возникают с картами банков, попавших под санкции: «Сбера», ВТБ, Альфа-банка, — рассказали Tourdom россияне, которые сейчас находятся в Турции. Напомним, в июне в Анкаре побывала делегация высокопоставленных чиновников из США, которые предупредили турецких коллег: за попытку спрятать «грязные» российские деньги или пренебрежение санкционным режимом последуют «вторичные санкции».



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