|
Зеленський потрапив в аварію
15 сентября 2022 | 06:56
Жити буде.
Машина Зеленського потрапила в аварію, - речник президента на своїй сторінці в FB. У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці. Sergii Nykyforov
также читайте
[13.09.2022]
[13.09.2022]
[11.09.2022]
[11.09.2022]
|
по теме
Последняя оппо-газета в россии закрыта
15. 09. 2022 | 13:05
Сын-подросток Кадырова возглавит все молодежные объединения Чечни
15. 09. 2022 | 10:19
16-летний сын главы Чечни Ахмед Кадыров встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым для обсуждения "новых идей воспитания молодого поколения". Репортаж об этом показал ЧГТРК "Грозный".
Аппарат Верховного Суда сократят на треть
14. 09. 2022 | 19:29
В Верховном Суде готовится значительное сокращение аппарата Суда, общая численность которого составляет около 1500 человек.
Отдыхать русским в Турции стало неудобно
14. 09. 2022 | 17:41
Не існує жодної іншої структури окрім НАТО, яка може гарантувати безпеку, - Порошенко на MSNBC
14. 09. 2022 | 16:03
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC зазначив, що будь-які переговори про гарантії безпеки можливі тільки після того, як буде звільнена українська земля.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»