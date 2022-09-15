Зеленський потрапив в аварію

Машина Зеленського потрапила в аварію, - речник президента на своїй сторінці в FB. У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці. Sergii Nykyforov

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