Сын-подросток Кадырова возглавит все молодежные объединения Чечни

15 сентября 2022 | 10:19

16-летний сын главы Чечни Ахмед Кадыров встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым для обсуждения "новых идей воспитания молодого поколения". Репортаж об этом показал ЧГТРК "Грозный".

Федеральный министр поддержал кандидатуру сына главы республики на пост регионального председателя Российского движения детей и молодежи. На встрече заявили, что под его руководством будут объединены все существующие в регионе детские и молодежные организации, пишет "Кавказ.Реалии".

В декабре 2020 года Хадижат Кадырова, вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, была назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.

Высокие должности на госслужбе имеют дети, племянники, сестры, двоюродные и четвероюродные братья Рамзана Кадырова. Всего, по данным журналистов, государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни в ответ на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи заявлял: "Мне не стыдно. Если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует".

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