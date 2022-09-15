ТЕМА

Последняя оппо-газета в россии закрыта

15 сентября 2022 | 13:05


Верховный суд отозвал лицензию у сайта "Новой газеты", передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Басманный суд Москвы забрал лицензию у печатной "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета".



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