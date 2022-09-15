Последняя оппо-газета в россии закрыта

Міністр Внутрішніх справ України Юрій Луценко, в центрі, під час засідання парламенту в Києві у четвер, 30 листопада 2006 р. Луценко назвав всі звинувачення, зафіксовані у звіті Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів корупції в органах внутрішніх справ, замовленими. Фото Євгена Орловського

Ранее Басманный суд Москвы забрал лицензию у печатной "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета".