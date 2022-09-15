ТЕМА

Джип АвтоВАЗа сняли с производства

15 сентября 2022 | 15:33

Нет комплектующих.


"АвтоВАЗ" снял с производства свой кроссовер Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов, возобновлять его не планируется.



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