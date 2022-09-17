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В Крыму партизаны cожгли машины "хозяина Коктебеля" путинского пропагандиста Дмитрия Киселёва
17 сентября 2022 | 15:46
По данным тг канала «Осторожно Новости» сегодня около 2 часов ночи на улице Айвазовского в Коктебеле сгорели два легковых автомобиля.
Уже на месте полицейские выяснили, что за этим стоит поджигатель, который специально пришел к вилле генерального директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.
К утру сюда приехало руководство региональной полиции, силовики занялись поиском партизанов.
По предварительным данным, исполнитель акции пришел на место в медицинской маске и бахилах. Теперь сотрудники полиции изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые использовались для сокрытия своей личности партизана.
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