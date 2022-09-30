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Замість прем'єра Джонсона Україну відвідав міністр оборони Уоллес
30 сентября 2022 | 11:00
Миністр оборони Великої Британії Бен Уоллес таємно і без зайвих оголошень відвідав Київ.
«Радий, що відвідав мого доброго друга Олексія Резникова, щоби обговорити додаткову допомогу Україні».
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