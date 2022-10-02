Минус 40 килограммов за четыре месяца

02 октября 2022 | 10:25

Защитник «Азовстали» рассказал о жизни в путинском плену.

Украинский военный Михайло Дианов в интервью журналистке Салли Локвуд рассказал о содержании в российском плену. Его и еще 214 человек Украина обменяла в конце сентября на кума Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военнопленных, напоминает «Вот Так». Михайло Дианов рассказал, что за четыре месяца в плену он похудел на 40 кг. «Поверьте мне, после месяца голодания, когда вы закрываете глаза, вы забываете о своей семье, о своей стране, обо всем. Единственное, о чем вы думаете, это еда», – вспоминает он. По словам военного, есть было почти невозможно: на каждый прием пищи пленным отводилось 30 секунд. «Хлеб специально был очень твердым. Ребята, которым выбили зубы, не успевали есть вовремя. Через 30 секунд надо было сразу вставать и бежать. Они относились к нам как к животным», – говорит Дианов. Его содержали в колонии в Еленовке, это место военный называет концлагерем. По его словам, заключенных там били палками и током, засовывали иглы под ногти. Людей бросали в одиночные камеры и пытали за то, что они подняли ягоду с земли и съели ее, утверждает Дианов. Он также добавляет, что блоки в колонии рассчитаны на 150 человек, но его содержали в одном таком блоке вместе с 800 другими заключенными. «Все травмированы. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня многое потеряло свою ценность», – резюмировал Дианов.



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