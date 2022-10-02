|
Минус 40 килограммов за четыре месяца
02 октября 2022 | 10:25
Защитник «Азовстали» рассказал о жизни в путинском плену.
Украинский военный Михайло Дианов в интервью журналистке Салли Локвуд рассказал о содержании в российском плену. Его и еще 214 человек Украина обменяла в конце сентября на кума Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военнопленных, напоминает «Вот Так». Михайло Дианов рассказал, что за четыре месяца в плену он похудел на 40 кг. «Поверьте мне, после месяца голодания, когда вы закрываете глаза, вы забываете о своей семье, о своей стране, обо всем. Единственное, о чем вы думаете, это еда», – вспоминает он. По словам военного, есть было почти невозможно: на каждый прием пищи пленным отводилось 30 секунд. «Хлеб специально был очень твердым. Ребята, которым выбили зубы, не успевали есть вовремя. Через 30 секунд надо было сразу вставать и бежать. Они относились к нам как к животным», – говорит Дианов. Его содержали в колонии в Еленовке, это место военный называет концлагерем. По его словам, заключенных там били палками и током, засовывали иглы под ногти. Людей бросали в одиночные камеры и пытали за то, что они подняли ягоду с земли и съели ее, утверждает Дианов. Он также добавляет, что блоки в колонии рассчитаны на 150 человек, но его содержали в одном таком блоке вместе с 800 другими заключенными. «Все травмированы. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня многое потеряло свою ценность», – резюмировал Дианов.
также читайте
[27.09.2022]
[26.09.2022]
[26.09.2022]
|
по теме
Франция подбросит очень нужных гаубиц
02. 10. 2022 | 10:11
Le Monde: Франция поставит Украине еще до 12 гаубиц Caesar, изначально заказанных Данией
Замість прем'єра Джонсона Україну відвідав міністр оборони Уоллес
30. 09. 2022 | 11:00
Миністр оборони Великої Британії Бен Уоллес таємно і без зайвих оголошень відвідав Київ.
СП-1, СП-2 - все!
27. 09. 2022 | 12:56
Падение давления в трех нитках газопроводов делает невозможным поставки газа в Европу на длительный срок.
Казахи не будут выдавать Раше уклонистов
27. 09. 2022 | 11:40
Турки решили ограничить авиасообщение с рашей
27. 09. 2022 | 10:55
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»