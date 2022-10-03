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Екс-глава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні
03 октября 2022 | 08:53
Екс-голова ЦРУ генерал армії у відставці Девід Петреус розповів про це в інтерв'ю ABC News. "Силами НАТО на чолі зі США буде дана відповідь на ядерну ескалацію, про яку відкрито говорять заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв і голова Чечні Рамзан Кадиров і на яку неодноразово натякав сам Путін. Ми знищимо всі конвенційні сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та в Криму, а також усі російські кораблі в Чорному морі", - заявив Петреус.
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