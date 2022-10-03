ТЕМА

Екс-глава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні

03 октября 2022 | 08:53


Екс-голова ЦРУ генерал армії у відставці Девід Петреус розповів про це в інтерв'ю ABC News. "Силами НАТО на чолі зі США буде дана відповідь на ядерну ескалацію, про яку відкрито говорять заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв і голова Чечні Рамзан Кадиров і на яку неодноразово натякав сам Путін. Ми знищимо всі конвенційні сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та в Криму, а також усі російські кораблі в Чорному морі", - заявив Петреус.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

by Yousuf Karsh. Жерар Депардье
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100