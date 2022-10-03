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Верховный лама Калмыкии уехал из России и выступил против военных действий в Украине

03 октября 2022 | 12:52

Патриарх Кирилл тоже внезапно заболел в день подписания договоров по поводу присоединения украинских территорий к России. Очень может быть, что болезнь имела не совсем медицинский характер.


Клирики - люди прагматичные. Их поддержка власти и ее действий имеет свои пределы, главный из которых - сохранение своего положения. Когда на горизонте начинает маячить угроза, безусловная поддержка сменяется острожной стратегией.

Хотя, конечно, и порывов души исключать нельзя, но как-то очень синхронно служители официальных религиозных структур начинают дистанцироваться от происходящего. Кстати, и пропагандисты тоже обнаруживают иные нотки в своих высказываниях. Эти ребята вообще без принципов, но свою шкуру они ценят крайне высоко.



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