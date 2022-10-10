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Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ, — росЗМІ

10 октября 2022 | 12:35


«Відкриття Києвом фронту проти Білорусі божевільно з військової точки зору, проте процес пішов». Про це заявив Лукашенко. Чи треба це розуміти, як вступ Білорусі у війну, стане зрозуміло найближчими годинами.



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