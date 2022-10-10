ТЕМА

В Ярославлі на військовму об'єкті пожежа

10 октября 2022 | 13:09


Біля російського Ярославля пожежа на військовому об’єкті. Є два варіанти. Або в/ч 09919, арсенал ВМФ. Або супутне ремонтне підприємство АО «6-ий арсенал». 



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