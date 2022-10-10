Сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики, – Герус

10 октября 2022 | 14:55

Кожен українець з 18 до 23 години повинен мінімізувати використання електроенергії.

Через російські атаки сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики. Пік споживання почнеться о 18 і триватиме до 23 години.

Про це голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив у телеграмі.

"Сьогодні РФ (російські фашисти) завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані віялові відключення)", – написав він.

Вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний зі споживанням домогосподарств. Якщо можливо, увечері треба зменшити використання електроенергії, аби допомогти енергосистемі та зменшити потребу в аварійних відключеннях.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

електрообігрівачі;

бойлери;

кухонна електроплита;

мікрохвильова піч;

пральна машина;

електрична духова шафа;

електрочайник (кавоварка);

праска;

посудомийна машина;

кондиціонер;

пилосос;

комп’ютер;

телевізор.

"Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18.00 – 23.00", – закликав він.

Енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми.