ТЕМА

У Ростовській області РФ розбився ще один військовий літак - ЗМІ

10 октября 2022 | 15:33

Попередньо це винищувач СУ-25.


НП сталася вдень 9 жовтня неподалік хутора Рогалик. Пілот загинув. За версією слідства, літак міг зазнати катастрофи через технічну несправність.



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