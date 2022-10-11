ТЕМА

Російські мільйардери тікають з країни

11 октября 2022 | 13:07


Мільярдер Юрій Мільнер, який входить до топ-15 російського списку Forbes, відмовився від громадянства РФ. Він заявив, що не живе у Росії з 2014-го року. Мільнер – третій мільярдер, який відмовився від російського громадянства з початку війни. Раніше це зробили Тимур Турлов та Рубен Варданян.



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