Російські мільйардери тікають з країни

11 октября 2022 | 13:07

Мільярдер Юрій Мільнер, який входить до топ-15 російського списку Forbes, відмовився від громадянства РФ. Він заявив, що не живе у Росії з 2014-го року. Мільнер – третій мільярдер, який відмовився від російського громадянства з початку війни. Раніше це зробили Тимур Турлов та Рубен Варданян.