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Росія використовує китайську зброю
11 октября 2022 | 13:09
Українські спецпризначенці на півдні захопили позиції рашистів та виявили на них боєприпаси китайського виробництва.
М-83 це боєприпас до міномету калібру 60 міліметрів. В російській армії такий калібр мінометів не є поширеним, за виключенням деяких експериментальних зразків. Тобто, логічно припустити, що і міномети, з яких стріляли рашисти на цій позиції, теж мають китайське походження.
І це не перша така знахідка українських бійців.
Вона може свідчити про те, що, через брак боєприпасів, російські покидьки шукають можливості купити зброю. Нажаль, знаходять.
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[10.10.2022]
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