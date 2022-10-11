Росія використовує китайську зброю

11 октября 2022 | 13:09

Українські спецпризначенці на півдні захопили позиції рашистів та виявили на них боєприпаси китайського виробництва.

М-83 це боєприпас до міномету калібру 60 міліметрів. В російській армії такий калібр мінометів не є поширеним, за виключенням деяких експериментальних зразків. Тобто, логічно припустити, що і міномети, з яких стріляли рашисти на цій позиції, теж мають китайське походження.

І це не перша така знахідка українських бійців.

Вона може свідчити про те, що, через брак боєприпасів, російські покидьки шукають можливості купити зброю. Нажаль, знаходять.