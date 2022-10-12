ТЕМА

ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів в Херсонській області, - ОК «Південь»

12 октября 2022 | 12:36


👉 Нововасилівка

👉 Новогригорівка
👉 Нова Кам‘янка
👉 Трифонівка
👉 Червоне



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: АР

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100