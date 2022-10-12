Поликлиники Киева просят про них забыть

12 октября 2022 | 13:02

На время...

Киевлян просят ограничить посещение поликлиник в связи с угрозой массированных ракетных обстрелов.



Об этом заявила директор департамента здравоохранения столицы Валентина Гинзбург.



"Любые неэкстренные медицинские манипуляции прекращаются. Так что большая просьба к киевлянам: отсрочьте плановый визит к своему семейному врачу, терапевту или педиатру.



Не надо лишний раз подвергаться опасности. Что касается экстренных случаев – всю необходимую помощь каждый киевлянин получит вовремя и в полном объеме", – сказала чиновница.