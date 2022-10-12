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Поликлиники Киева просят про них забыть
12 октября 2022 | 13:02
На время...
Киевлян просят ограничить посещение поликлиник в связи с угрозой массированных ракетных обстрелов.
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