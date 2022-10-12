Посольство США призвало американцев покинуть Украину

"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно", - указывается в сообщении посольства в Twitter.

Посольство США в Киеве призвало американских граждан выехать за пределы территории Украины в связи с российскими ударами по объектам гражданской инфраструктуры.