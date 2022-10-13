Британці підкинуть важливих озброєнь

13 октября 2022 | 09:29

Британія передасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для NASAMS, — Reuters.

Також будуть передані сотні додаткових ракет для ППО інших типів, велика кількість безпілотних літальних апаратів та ще 18 гаубиць.