ТЕМА

Британці підкинуть важливих озброєнь

13 октября 2022 | 09:29

Британія передасть Україні ракети середньої дальності AMRAAM для NASAMS, — Reuters.


Також будуть передані сотні додаткових ракет для ППО інших типів, велика кількість безпілотних літальних апаратів та ще 18 гаубиць.



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