В россии становится как в Украине

Власти Курской области рекомендовали перевести с 13 октября учеников всех школ в шести районах Курской области, граничащих с территорией Украины, на дистанционное обучение.

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