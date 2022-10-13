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В россии становится как в Украине
13 октября 2022 | 15:37
Возможно таков был путинский план.
Власти Курской области рекомендовали перевести с 13 октября учеников всех школ в шести районах Курской области, граничащих с территорией Украины, на дистанционное обучение.
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