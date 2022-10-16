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Звільнений азовецьДіанов передав на лікування побратимів 23,4 млн грн
16 октября 2022 | 18:54
Морпіх і захисник Маріуполя Михайло Діанов вирішив віддати на лікування побратимам 23 мільйони 430 тисяч гривень. Ці кошти він отримав як донати від небайдужих.
Про це Діанов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Ваші донати були не лише турботою — це ще й велика відповідальність. Вони мають знайти правильне і чесне застосування», — написав захисник Маріуполя.
Діанов планував витратити ці кошти на лікування. Однак олігарх Рінат Ахметов і футбольний клуб «Шахтар» вирішили допомогти йому з лікуванням.
«Я знаю, що мені пощастило більше, ніж багатьом хлопцям. Мене впізнають, допомогти мені відгукнулося так багато людей. І тепер я маю шанс повернути собі здорову руку. Я мрію про те, що так само я зможу допомогти й іншим хлопцям», — написав він.
Тому, мовляв, вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі обіцяє розповісти про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиме повний звіт використання грошей.
Як розповіла нам сестра Михайла Альона Лаврушко, він повернувся з полону дуже виснаженим через недоїдання та поранення. Насамперед йому необхідно набрати вагу. Для цього потрібно щонайменше 1,5-2 місяці.
«Вона (рука — ред.) тримається на "чесному слові", це помітно на опублікованій фотографії. Кістка роздроблена. Виявляється, він із таким пораненням продовжував воювати», — розповідає Альона Лаврушко.
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