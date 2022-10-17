Путин взялся за кино для детей

17 октября 2022 | 12:36

И поручил обеспечить полное государственное финансирование производства и проката российских художественных фильмов для детей и юношества. Согласно его поручению, это должно подтвердиться соответствующим законом до конца года, пишет Сирена.

Кроме того, правительство при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" должно обеспечить регулярное производство в новых форматах востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, выделяя на это из федерального бюджета по 3,9 млрд рублей ежегодно начиная с 2023 года.

Это — часть плана по унификации понятия «духовно-нравственные ценности», опубликованного сегодня на сайте Кремля. Ценности в этих фильмах, видимо, будут удивительно похожими на содержимое новых школьных методичек РФ — война, патриотизм, дети Донбасса.