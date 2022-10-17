Безработных россиян отправят на стройки

17 октября 2022 | 13:15

Российские власти привлекут безработных россиян на стройки. По данным Общественного совета при Минстрое, отрасли требуется еще 3–5 млн человек, а на учете в органах занятости состоят более 1,8 млн россиян, которые долго не могут найти работу. Совет планирует разработать систему привлечения их на стройки, пишет The Moscow Times.

Для этого предполагается на основе центров переподготовки кадров создать «мобильные строительные бригады», которые будут работать на контрактной основе в разных регионах, рассказала ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета Надежда Прокопьева.

По словам руководителя совета при Минстрое Рифата Гарипова, каменщиков и укладчиков можно подготовить достаточно легко и быстро, но на подготовку электрогазосварщиков, монтажников, электриков и бетонщиков уйдет больше времени.