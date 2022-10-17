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Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту
17 октября 2022 | 13:42
До 8 декабря под стражу заключили Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта, пишет The Insider
13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.
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