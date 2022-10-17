Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

17 октября 2022 | 13:42

До 8 декабря под стражу заключили Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта, пишет The Insider

13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте.

В ФСБ России 12 октября сообщили о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.