Синаа росгубернатора спіймали на відмиванні коштів в Європі

19 октября 2022 | 20:00

В Італії затримано сина губернатора Красноярського краю Артема Усса. Його можуть екстрадувати до США у справі про відмивання грошей та ухилення від санкцій.

Про це повідомило американське міністерство юстиції. За версією відомства, Усс та ще четверо росіян брали участь у схемах з реалізації нафти з Венесуели з використанням підставних компаній та криптовалют, а також займалися закупівлею на Заході підсанкціонної електроніки подвійного призначення та військових технологій.



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