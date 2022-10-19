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Синаа росгубернатора спіймали на відмиванні коштів в Європі
19 октября 2022 | 20:00
В Італії затримано сина губернатора Красноярського краю Артема Усса. Його можуть екстрадувати до США у справі про відмивання грошей та ухилення від санкцій.
Про це повідомило американське міністерство юстиції. За версією відомства, Усс та ще четверо росіян брали участь у схемах з реалізації нафти з Венесуели з використанням підставних компаній та криптовалют, а також займалися закупівлею на Заході підсанкціонної електроніки подвійного призначення та військових технологій.
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