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Лукашенко признал. что его страна - банкрот
20 октября 2022 | 13:45
От коллапса Беларусь спасают исключительно кредиты РФ и поставки нефти по демпинговым ценам оттуда же.
Лукашенко: "Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то - если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю"
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Российские власти привлекут безработных россиян на стройки. По данным Общественного совета при Минстрое, отрасли требуется еще 3–5 млн человек, а на учете в органах занятости состоят более 1,8 млн россиян, которые долго не могут найти работу. Совет планирует разработать систему привлечения их на стройки, пишет The Moscow Times.
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