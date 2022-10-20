Лукашенко признал. что его страна - банкрот

20 октября 2022 | 13:45

От коллапса Беларусь спасают исключительно кредиты РФ и поставки нефти по демпинговым ценам оттуда же.

Лукашенко: "Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то - если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю"