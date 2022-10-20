ТЕМА

Лукашенко признал. что его страна - банкрот

20 октября 2022 | 13:45

От коллапса Беларусь спасают исключительно кредиты РФ и поставки нефти по демпинговым ценам оттуда же.


Лукашенко: "Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то - если вы этого хотите, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю"



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фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко в залі засідань Верховної Ради України в Києві у вівторок, 29 травня 2007 р. Лідер БЮТ заявила, що були проведені спроби зірвати проведення виборів шляхом підкупу депутатів з БЮТ і «Нашої України», щоб вони забрали свої заяви про складання депутатських повноважень. Також вона заявила, що всі «уважно спостерігатимуть, чи є такі депутати в двох демократичних фракціях, які на цей бюджет в 120 млн. дол. припадуть». Також під час засідання Тимошенко виразила переконаність, що сьогодні є «три фундаментальні розбіжності» між позиціями коаліції і опозиції, зокрема, за її словами, коаліція виступає проти введення імперативного мандата. Фото Сергія Светлицького

   
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