Как мы бродяжили по Намибии. Часть 2

26 октября 2022 | 11:25 , Олег Ельцов. ТЕМА

Шоу от «Люфтханза»: почувствуйте себя узником концлагеря. Как развеселить намибийскую пограничницу. Наш выбор авто: нет, мы не мачо! Первый и последний шопинг в Намибии. Прочь от цивилизации! Не важны направление и цель, движение - главное.

Двоешники из «Люфтханза»

Добирание до конечной точки заняло без малого сутки. Ужасно было не столько сидение все это время в кресле за исключением короткой пересадки во Франкфурте. Угнетало постоянное нахождение в ковидном наморднике. Снимать его дозволялось лишь во время еды. Стюарты строго следили за соблюдением этого требования и даже, кажется, с кем-то из пассажиров спорили на повышенных тонах. Мне тоже досталось: грозная стюардесса прервала мой младенческий сон, чтобы указать, что маска сползла. Я дисциплинированно ее натянул. Позже мне рассказывали, что дотошные немцы ходили по салону с планшетом и отмечали пассажиров, которые спали без намордника. Это была прелюдия к прощальному шоу немецких авиаторов.

Едва самолет «Люфтханза» коснулся взлетки аэропорта Виндхук в Намибии, пассажиров Боинга ждала неприятная неожиданность. После подачи трапа никого не пригласили на выход. Вместо этого в салоне появилась мощная тетя в полицейской форме, которая в сопровождении стюарда начала перемещаться по салону и «выдергивать» отдельных пассажиров. Их выводили из самолета поодиночке без объяснений. Среди 11 человек оказалась и моя скромная персона. Мы удивленно переглядывались. Кто-то предположил, что причина происходящего - нарушения масочного режима. Далее под крылом самолета разыгралась дикая картина. Перед рядом оторопевших пассажиров прохаживался с каменным лицом молчаливый стюард «Люфтханзы» в черной форме. Ему недоставало хлыста, которым он мог пощелкивать по голенищу сапога. Я бы не удивился, если бы нас тут же под лай овчарок не отправили в исправительный лагерь.

Полицейская начальница скомандовала, впрочем, без стали в голосе, что всем недоумевающим пассажирам следует выстроиться в линию. Далее нас в сопровождении полицейских препроводили в зал прохождения паспортного контроля. Все одиннадцать «арестантов» недоуменно распрашивали друг-друга: что бы это могло значить? Никто ничего не понимал. Затем появился юноша из аэропортных, который в присутствии полицейской начальницы прочел краткую лекцию о неукоснительном соблюдении масочного режима. Некоторые пытались пояснить, что они в масках и никаких антиковидных бунтов не поднимали. А один парень оторопело заявил, что он весь полет проспал. Даже не ел – он летел отдыхать, а не лекции слушать.

На том все и закончилось. Ни претензий, ни штрафов. Но послевкусие осталось. Вернее недоумение. Неужели персонал «Люфтханзы», которая в последние годы пребывает в жестком штопоре, успев отменить в прошлом году тысячу авиарейсов, считает, что именно за такое отношение пассажиры платят перевозчику деньги? Замечу: никаких скандалов по поводу масок в салоне не наблюдалось, никого ни о чем не предупреждали… Эта история оставила очень неприятный осадок и пробудила нехорошие ассоциации с событиями 80-летней давности, когда немцы примерно с тем же апломбом и уверенностью в своем превосходстве пытались установить собственный порядок по всему миру. Кажется, менеджмент «Люфтханза» провалил урок по истории. Дальнейшие события, о которых речь пойдет ниже, окончательно подтвердили это подозрение. Они стоили компании денег, а мне – нервов.

Как рассмешить намибийскую пограничницу

Процесс прохождения паспортного контроля оказался кратким и незатейливым. Справку о вакцинации никто не проверял. Попросили заполнить миграционную карту и спросили куда собираемся отправиться в Намибии. Мы не резервировали ни одного отеля, решив отдать себя на волю волн бродячей жизни. Сергея спросили о крайней точке нашего путешествия. Он сказал, что мы следуем в городок Опуа на границе с Анголой, что в переводе означает «конец» (в смысле – географии). Место совсем нетуристическое, богом забытое. Девицу с роскошными дредами в будке погранконтроля это очень развеселило, и она расхохоталась. Наверное, она подумала, что мы умалишенные, которые прилетели с другого конца света, чтобы посетить африканскую глухомань, в которой и смотреть-то нечего. О, как она ошибалась!..

А мы отправились к стойке «Херц», где предварительно было зарезервировано авто. Наш выбор пал на малолитражку «Судзуки Свифт». Мы, конечно, знали, что 90% туристов в Намибии предпочитают 4 WD крейсера с тремя запасками, раскладной палаткой на крыше и всем необходимым, включая плиту и газовый баллон. Также мы знали, что 90% туристов – это дилетанты. А еще мы помнили, что чем круче джип – тем дальше бежать за трактором. Соответственно, нам аренда обошлась в 400 долларов за 12 дней плюс столько же потянула достаточно мощная страховка почти от всего. И по факту мы еще сэкономили на топливе не одну сотню долларов. Для арендаторов 4 WD счет идет на тысячи. Правильным ли оказалось наше решение? Это поймут те, кто дочитает этот долгий отчет до конца.

Кстати, при выборе компании по аренде авто мы поначалу остановились на предложении менее известного конкурента с более щадящими ценами. Компания также располагалась в аэропорту, что очень удобно. Но при внимательном рассмотрении выяснилось, что она находилась не в международном, а во втором – местном аэропорту с волнующим названием «Эрос». Будьте внимательны! Расстояние между аэропортами под сотню километров. Также не забывайте, что после оплаты аренды авто у вас на карте должна оставаться сумма сопоставимая со стоимостью аренды и страховки – эти деньги компания заблокирует на случай ущерба автомобилю, который не покрывается страховкой.

Наконец, все формальности выполнены, мы отправляемся на стоянку в ста метрах от входа в аэропорт. Наша малышка-«Судзуки» оказалась почти новой с 2000 км пробега, беленькой-чистенькой с чуть повышенным клиренсом. Она еще не знала, что ей предстоит пережить в ближайшие дни…

Я предпочитаю обходиться в заграничных путешествиях без всяких роумингов: термин «всегда на связи» - не про меня. Но Сергею необходима была связь с «большой землей», и он купил за 5 евро карточку местного оператора, в который включены звонки по стране и мобильный интернет. Тут же, в здании малолюдного аэропорта поменяли по паре сотен долларов – курс хороший, наличие мошенников отмечено не было. Вот и все: впереди у нас - дорога в Виндхук, расположенный в 50 км от аэропорта.

У намибийского дорожного движения есть особенность, которая может кого-то отпугнуть: оно здесь левостороннее. В совокупности с более узкими, чем у нас дорогами практически без обочины это поначалу создает определенные трудности, особенно на перекрестках. Но при очень скромном трафике (не забываем о рекордно малой плотности населения), вы за пару дней втянетесь.

Прочь из столицы!

Виндхук – столица с 350 тысячами населения, мало чем отличается от любой другой. Разве что не в каждой столице заборы особняков украшены колючей проволокой под напряжением и с системой видеонаблюдения. В целом, город вполне безопасен, особенно днем. Все, что нам нужно от Виндхука – это магазин спортснаряжения и супермаркет. В отчетах приходилось читать, что спортмагазины в Намибии – проблема. Это ложь. Все в стране достаточно цивилизованно и предсказуемо. В каждом даже небольшом городишке есть торговый мол, мало отличимый от европейского, есть пара-тройка супермаркетов (наиболее распространенная сеть – «Спар»). Мы же думали, что больше нам негде будет затариться, поэтому загрузились по полной. Главное, что нас волновало – это газовые баллоны, без которых нам грозила голодная смерть. Без проблем нашли торговый центр совершенно европейского образца, а в нем прекрасный магазин южноафриканского туристического бренда. Там есть все для настоящего бродяги. К тому же цены весьма щадящие. К примеру, тонкая пуховая курта – 60 долларов. У нас она бы стоила втрое дороже. Впрочем, это не повод ехать в Намибию на шопинг. В этой стране можно использовать время более эффективно. Купили сразу два газовых баллона. В итоге за 12 дней не израсходовали даже один.

Супермаркет ничем не отличался от киевского, в том числе ценами. Мы набрали огромное количество бутылей с водой, которые заняли половину салона. В дальнейшем их пришлось докупать, поскольку дегидрация в Намибии недетская. Также наше внимание привлек винный отдел. При выборе вин использовали программку в серегином смартфоне, с помощью которой оценивали качество незнакомых марок – достаточно просто навести камеру на этикету. Закупили бутылок 15 разного южноафриканского, вдвое дешевле, чем в Киеве. Его нам тоже пришлось в дальнейшем докупать – ну оооочень вкусное! Дополнили алконабор упаковкой весьма пристойного местного пива. Рекомендую марку «Виндхук».

Купленный чай оказался ужасным, а кофе «Кенна» - изумительным! Я даже домой привез пачку. Еще купили увесистый мешок орешков типа миндаля, но по вкусу совершенно других. Также схватили мешок сухофруктов: то ли абрикосов, то ли персиков. Грызли их дней десять – не успели надоесть. Серега настоятельно рекомендовал купить местное сушеное мясо, которое ему полюбилось в прошлый намибийский визит. Увы, крокодилятины и бегемотины не оказалось, взяли два пакета говяжьих «щепок». Оказалось очень вкусно и очень удобно в качестве закуски под вино. Общий прайс покупок, которые почти полностью удовлетворили наши потребности на 12 дней – 200 долларов.

Точка - прочь из города! Время перевалило за полдень, а сегодня у нас еще неблизкая дорога.

Смысл движения - движение

Наконец-то нас ничто не останавливает, и мы готовы ко всему кроме контактов с «Люфтханзой». С трудом забиваем багажник и салон нашей малышки «Свифт» покупками: вперед, на Север! В этой части страны – в направлении к центру континента и границе с Анголой - нацпарк «Этоша», городок Опуа, где живут загадочные шимба, а дальше мы отправимся к берегу Скелетов. По дороге Сергей хотел посетить город, в котором он 12 лет назад валялся на волосок от смерти, подхватив жестокую малярию.

А мне было вовсе пофиг куда ехать. По гамбургскому счету, в путешествии самым важное - не цель, а само движение. Впереди нам предстояло прокатить многие тысячи километров, и это ощущение бесконечности – дороги, путешествия, жизни греет душу бродяги, украшая его еще не сгоревшую и не обросшую щетиной физиономию бессмысленной улыбкой.

Серега - большой любитель крутить баранку. Я же вытягиваюсь поудобнее в кресле, нащупываю в горах провианта за спиной еще холодненькую, запотевшую бутылочку пивка и приступаю к медитативному наблюдению за пустынным пейзажем, что проносится за окном на скорости 100 км\час…

Впереди у нас – 4000 км и 45 часов в движении.

Продолжение следует