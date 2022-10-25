В США прокоментували ситуацію на Херсонщині

25 октября 2022 | 12:51

У Пентагоні пройшов черговий брифінг для ЗМІ, на якому представник міноборони США детально відповів на декілька основних питань пов'язаних із діями армії РФ та спроб військових ватажків рашистів роздмухувати тему з "брудною бомбою". Зокрема стало відомо, як у США оцінюють дії рашистів у Херсонські області. І слід зазначити, що у Пентагоні не дуже часто коментують саме перебіг бойових дій і вкрай рідко - інформацію від розвідки.

"У Херсонській області українські сили продовжують вести продумані та вивірені дії з контрнаступу на трьох основних напрямах. За нашими оцінками, російські сили значною мірою окопалися, щоб зміцнити свої оборонні рубежі на цій ділянці", - було заявлено під час брифінгу.

Також на питання відносно нібито відведення основних сил армії РФ з Херсонської області, у Пентагоні відповіли, що помічене пересування сил є передислокацію. Більше того ворог укріплює оборону, створюючи нові позиції та укріпрайони і головна мета - саме оборона, а не відведення угрупування.

Таким чином, масовані заяви з боку РФ на офіційному рівні щодо "складних рішень" з Херсоном є лише невдалою спробою створити ілюзію відведення військ та замаскувати реальні плани.

Інший найголовніший блок питань стосувався "брудної бомби", якою міністр оборони РФ Шойгу особисто лякав міністрів оборони НАТО, зі словами, що це Україна планує її використати і звинуватити Кремль.

По-перше, у Пентагоні підкреслили єдину позицію - Україна не створює "брудну бомбу". По-друге, попри ризик того, що Кремль саме такими звинуваченнями готується до використання ядерної зброї, у міноборони США повідомили, що в американської розвідки немає ознак того, що Москва вирішила застосувати зброю масового ураження, не тільки ядерної, але хімічної чи біологічної.