В Ірані знищені відповідальні за безпілотники

26 октября 2022 | 08:46

В Ірані ліквідували військових, які відповідали за поставки та інструктаж дронів Shahed-136.

Полковника і генерала корпусу вартових Ісламської революції було застрелено в машині.



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