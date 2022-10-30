Фінляндії подобається ядерна зброя

30 октября 2022 | 18:57

Фінляндія дозволить розмістити на кордоні з Росією ядерну зброю, якщо заявку країни на вступ до НАТО буде схвалено, — Neewsweek Також у країні не буде обмежень щодо розміщення баз НАТО.