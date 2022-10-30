ТЕМА

Фінляндії подобається ядерна зброя

30 октября 2022 | 18:57


Фінляндія дозволить розмістити на кордоні з Росією ядерну зброю, якщо заявку країни на вступ до НАТО буде схвалено, — Neewsweek Також у країні не буде обмежень щодо розміщення баз НАТО.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Непал
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100