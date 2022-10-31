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Форд моторз окончательно ушел из россии

31 октября 2022 | 08:30


Ford Motor окончательно ушел с российского рынка, передав свои 49 процентов компании «Соллерс». До этого были остановлены и прекращены поставки всех комплектующих, обновлений софта и техническая поддержка. Теперь уход оформлен и на уровне передачи собственности.

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© фото: Reuters

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