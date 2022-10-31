Форд моторз окончательно ушел из россии

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США, Флорида | «Мистер Бейн, я подписываю этот документ и вы становитесь свободным человеком. Поздравляю», сказал судья Джеймс Янси 54-летнему заключенному Джеймсу Бейну. В 1974 году 19-летний Бейн был приговорен к длительному тюремному заключению по обвинению в похищении и изнасиловании девятилетнего мальчика. В результате применения новой технологии определения ДНК экспертиза признала Бейна полностью невиновным и судья отпустил его на свободу. Бейн отсидел за решеткой 35 лет.