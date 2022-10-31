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Из россии уходят даже китайцы
31 октября 2022 | 08:30
Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, рассказали "Известиям" два источника, близких к разным сотовым операторам.
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