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РФ решил поспорить с ООН и Турцией
01 ноября 2022 | 06:57
⚡️Минобороны России сообщает: До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено
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