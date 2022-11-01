ТЕМА

РФ решил поспорить с ООН и Турцией

01 ноября 2022 | 06:57


⚡️Минобороны России сообщает: До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено

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