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Изобрели ботинки для лунной походки
04 ноября 2022 | 15:07
На Kickstarter появились ботинки, позволяющие ходить «со скоростью бега»
Компания Shift Robotics представила на площадке Kickstarter проект Moonwalkers — специальное устройство, которое крепится к обуви и позволяет увеличить скорость ходьбы. Разработчик сравнивает ощущения от использования Moonwalkers с проходом по траволатору в аэропорту. У устройства есть специальный режим «замка», который позволяет безопасно подниматься по ступенькам. Moonwalkers можно зарядить при помощи порта USB-C — 1,5 часов зарядки хватит, чтобы преодолеть расстояние в 9,5 км. Максимальная скорость ботинок составит 11 км/ч. Стоимость заказа пары Moonwalkers составляет $899 (около 55 тыс. руб.). После глобального релиза рекомендуемая цена устройства составит $1399 (около 86 тыс. руб.). Technogram Inside
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