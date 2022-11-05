Белый дом накажет Илона Маска за глупости по Украине

05 ноября 2022 | 17:39

Как сообщает Bloomberg, Белый дом не исключает, что придется устроить проверки в сфере национальной безопасности по сделке c Twitter американского предпринимателя Илона Маска на фоне его заявлений об Украине, а также перспектив / вариантов глобальной ядерной войны.

“Чиновники администрации [президента США Джо] Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска”, — уточняют в СМИ.

Поясняется, что проверка может коснуться сделок по покупке сервиса Twitter вместе с инвесторами из Саудовской Аравии, Китая и Катара.

Кроме того, тревогу у Белого дома вызывают политические взгляды Маска, которые “становятся все более пророссийскими” и отражают определённую психологическую зависимость г-на Маска от Владимира Путина.